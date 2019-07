Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sascha Flößholzer zeigt die Goldmedaille und trägt die Sieger-Schuhe: „80 Arbeitsstunden investiert“ © KK/Privat

Die Nähmaschine hört man in seinem Geschäft in St. Paul im Lavanttal im Hintergrund rattern, nachdem Sascha Flößholzer den Telefonhörer abgenommen hat. "Bitte kurz warten, ich stelle sie gleich ab", entgegnet er. Bei dem 47-Jährigen erhält man Lederwaren nach Maß. Vom Schuh, über diverse Kleidungsstücke bis zur Tasche ist alles dabei. Nun gewann der gelernte Schuster und Familienvater beim internationalen Schuhmacher Leistungswettbewerb in Wiesbaden eine Goldmedaille für seine herausragenden Leistungen in der Sparte "Maßschuhe".