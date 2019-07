Facebook

Symbolfoto © Helmuth Weichselbraun

In einem Baustellenbereich auf der A 2 Südautobahn kam es am Montag Vormittag zu einem Auffahrunfall. Der Verkehr wurde auf Höhe St. Andrä in Richtung Italien auf einem Fahrstreifen geführt. Eine 27-jährige Frau aus Graz war mit ihrem Auto in dem Bereich unterwegs, als es vor ihr zu einem Stau kam.