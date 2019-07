Facebook

Die Autofahrerin war laut Polizei schwer betrunken. © Apa/Techt

Am Sonntag gegen 5.30 Uhr Uhr lenkte eine stark alkoholisierte 34-jährige Frau aus dem Bezirk Leibnitz ihren PKW auf der Südautobahn (A 2) in Fahrtrichtung Wien. In der Gemeinde St. Andrä im Lavanttal übersah sie einen vor ihr fahrenden 57-jährigen Motorradfahrer und fuhr dem Mann ins Heck.