Die PMS Gmbh ist Partner der Fachhochschule © KK/Privat

Ab dem Wintersemester 2019/20 wird es für Studierende aus der Region Lavanttal leichter möglich sein, das Bachelor-Studium „Systems Engineering“ berufsbegleitend zu absolvieren. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner, der PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH, bietet die FH Kärnten ab Herbst das Studium „Systems Engineering extended“ in St. Stefan im Lavanttal und am Campus Villach an. Das Studium kombiniert die Bereiche Mechanik, Elektronik und Informationsverarbeitung und bietet eine umfassende technische Grundausbildung mit anschließender Spezialisierung in einem der zwei Studienzweige Elektronik und Mechatronik. Auch die Schwerpunkte Automatisierung und Robotik spielen eine wesentliche Rolle.

Die Gemeinden des Lavanttales unterstützen die Studierenden dieses Studiengangs mit je 100 Euro pro Semester als Beitrag zur Studiengebühr – und zwar für die ersten beiden Semester. Bei der Firma PMS entstehen sowohl Lehrsäle als auch Laborplätze für Forschung und Entwicklung. Auf praxisnahe Ausbildung wird besonderer Wert gelegt.