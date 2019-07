50-Jähriger wollte in Bad St. Leonhard die Zu- und Ablaufleitungen der neu errichteten Fernwärme isolieren.

18 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Bad St. Leonhard konnten den Brand eindämmen © Koscher

Ein 50-jähriger Selbständiger aus der Gemeinde Preitenegg wollte - wie erst jetzt bekannt wurde - am Montag gegen 13:30 Uhr in der Herrengasse in Bad St. Leonhard (Bezirk Wolfsberg) die Zu- und Ablaufleitungen der neu errichteten Fernwärme isolieren.