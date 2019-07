Facebook

Seit 2012 engagiert sich Caroline Freimuth aus St. Stefan beim Roten Kreuz © Zarfl

Durch einen Zeitungsartikel kam Caroline Freimuth (35) 2012 mit einer Freundin zum Roten Kreuz. „Wir gingen zum Infoabend und seitdem engagieren wir uns freiwillig“, sagt die Rettungssanitäterin. Mittlerweile ist Freimuth eine von drei Gruppenkommandanten in Wolfsberg. In dieser Tätigkeit agiert sie als eine Art „Sprachrohr“. „Wir sind die ersten Ansprechpartner für die Mitarbeiter in der Region“, so Freimuth.