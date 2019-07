Kleine Zeitung +

St. Andrä Kinofilme vom Autositz aus erleben

Am 19. und 20. Juli wird auf dem Sportplatz in St. Andrä erstmals ein Autokino veranstaltet. Der Verein "Belebung in der Gemeinde" und das Autohaus Vasold haben dafür eine 14 mal 9,5 Meter große Leinwand organisiert.