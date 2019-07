Facebook

Walter Döller ist für Fachvorträge auch auf der ganzen Welt unterwegs © Forstner

Am 1. Jänner 2014 ging der bekannte Wolfsberger Chirurg Walter Döller als Primar der Lymphklinik im LKH Wolfsberg in Pension. Nun schließt der 70-jährige, weltweit anerkannte Experte für Lymphologie am 1. August auch seine Privatordination, die er seit März 1983 in Wolfsberg betrieb. „Es gehört schon lange zu meiner Lebensplanung, dass ich im Alter von 70 Jahren nicht mehr ordinieren werde,“ sagt Döller, der als Gründungsvater der Lymphklinik in Wolfsberg gilt, die nach überaus langen Diskussionen mit dem Versicherungsverband, der Politik und anderen Institutionen als bislang einzige dieser Art 2002 eröffnet werden konnte.