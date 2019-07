Roland Rink (45) hat seine Ordination in St. Stefan eröffnet. Weitere Kassenstellen in St. Andrä und Wolfsberg folgen.

Roland Rink in seiner neuen Praxis in St. Stefan © Schmerlaib

Anfang Juli hat Roland Rink, Allgemeinmediziner und Facharzt für Anästhesie, seine Ordination in St. Stefan eröffnet. Er war 17 Jahre lang an der Klinik für Anästhesie in Graz tätig und hat nun im Lavanttal die Stelle von Johann Grillitsch übernommen.