„Schlangenalarm“ in Wolfsberger Innenstadt. Bürger will eine Kreuzotter gesehen haben. Reptilienexpertin Helga Happ geht von Verwechslung aus. Sie tippt auf die harmlose Schlingnatter.

Die harmlose Schlingnatter lebt in Gärten und Parks. Sie ist extrem scheu und wird nur selten gesehen © KK/Happ

Vor wenigen Tagen machte ein besorgter Bürger eine besondere Entdeckung, die er sowohl der Kleinen Zeitung als auch der Stadtgemeinde meldete. Der Mann will mitten im Stadtgebiet eine Giftschlange gesehen haben und glaubte, dass es sich bei dem Reptil sogar um eine Kreuzotter gehandelt haben könnte. „Sie überquerte den Kasernenweg und verschwand dann in einem Garagenobjekt“, teilte der Mann mit.

Helga Happ, Leiterin des gleichnamigen Reptilienzoos in Klagenfurt, Sachverständige und seit Jahrzehnten anerkannte Schlangenexpertin, gibt hingegen Entwarnung. „Leider verfügen wir nicht über ein Foto und auch nicht über eine genaue Beschreibung, aber ich gehe zu 99 Prozent davon aus, dass es sich um eine völlig harmlose und ungiftige Schlingnatter handelt“, sagt Happ. Diese Schlange „verkleidet“ sich allerdings gerne als Giftschlange und sieht der Kreuzotter zum Verwechseln ähnlich. „Die Schlingnatter lebt auch in den Städten in Parkanlagen und Gärten. Sie ist extrem scheu, versteckt sich sehr gut und wird in der Regel nur durch einen Zufall entdeckt. Meist wissen die Menschen gar nicht, dass sie eine Schlingnatter im eigenen Garten haben“, führt Happ aus.

Tierische Fakten Die Schlingnatter ist eine ungiftige Schlange, die gerne mit der Kreuzotter verwechselt wird. Sie umschlingt und erstickt ihre Beute.

Die Kreuzotter gehört zu den Vipern. Sie tötet ihre Beute durch einen gezielten Biss.

Ulrike Greiner Teamleiterin Regionalbüro Völkermarkt/Wolfsberg Mehr von Ulrike Greiner

Die Schlingnatter, die auch unter der Bezeichnung Glattnatter bekannt ist, verfügt nur über ganz kleine Zähne. Ihr Name geht auf ihr Verhalten zurück, ihre Beute zu umschlingen und zu ersticken, bevor diese gefressen wird. Sie verdrückt mit Vorliebe Mäuse. Für Menschen stellt die Schlingnatter – sollte man sie überhaupt zu Gesicht bekommen – überhaupt keine Gefahr dar.Die giftige Kreuzotter ist in der Stadt nicht anzutreffen. „Sie lebt auf 700 Meter Seehöhe und kommt natürlich auf der Sau- und der Koralpe vor“, erklärt Happ. Diese Viper besiedelt am liebsten Waldschneisen mit niedrigen Sträuchern und Waldränder, alpine Geröllfelder und Bergwiesen. Kreuzottern sind ebenfalls sehr scheu und flüchten bei Gefahr.