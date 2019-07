Das alljährliche Entenrennen ging am Sonntag in St. Paul über die Bühne. Über 500 Enten schwammen, lautstark angefeuert, um die Wette. Viele Besucher kamen vorbei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Über 500 Enten schwammen in St. Paul um die Wette © Privat

Am vergangenen Sonntag fand das alljährliche Entenrennen in St. Paul statt. Die von Stefan Salzmann, Hubert Schuhfleck, Stephan Lippitz, Karin Hinteregger, Andreas Töfferl und vielen anderen organisierte Veranstaltung konnte in diesem Jahr viele Besucher anziehen.