Engagierte „Präsidentin“, Architektin und Kunstschaffende: Tanja Prušnik (47) © Markus Traussnig

Im Jahr 1980 war es die Kärntnerin Maria Lassnig, die als erste Professorin an einer österreichischen Kunsthochschule Geschichte schrieb. Weitere 40 Jahre mussten vergehen, bis ihrer Landsfrau Tanja Prušnik ein ähnliches „Kunststück“ gelang: Bei der jüngsten Versammlung der Gesellschaft bildender Künstlerinnen und Künstler Österreichs wurde die gebürtige Wolfsbergerin als erste Frau an die Spitze gewählt – eine Premiere in der fast 160-jährigen Vereinsgeschichte.