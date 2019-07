Auf der Packer Bundesstraße in Preitenegg ereignete sich am Samstag ein Unfall. Mittlerweile bedankte er sich über die Kleine Zeitung bei allen Helfern.

Ein Grazer wurde bei einem Motorradunfall in Preitenegg im Lavanttal verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Mann ins LKH Wolfsberg eingeliefert (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Kanizaj

Am Samstag um 13.30 Uhr kam es auf der Packer Bundesstraße im Gemeindegebiet von Preitenegg im Lavanttal zu einem Unfall. Ein 45-jähriger Mann aus Graz war dort mit seinem Motorrad unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam er in einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug zu Sturz und wurde gegen die Böschung und einen Stacheldrahtzaun geschleudert, wie es in der Meldung der Polizei lautete. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der ärztlichen Erstversorgung von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht.