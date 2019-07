Facebook

Der MGV und Gemischte Chor Maria Rojach lädt am Samstag zur Jubiläumsfeier ein © Privat

Im Gasthof Markut in Maria Rojach hoben sangesfreudige Bürger am 4. Mai 1929 in wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten auf Initiative von Gründungsobmann Hans Hleunig und Gründungschorleiter Franz Skoff den MGV Maria Rojach aus der Taufe. 1956 wurde dann zusätzlich ein Gemischter Chor mit Obmann Franz Golger und Chorleiter Fabian Draxl aufgebaut. Durch die stark dezimierten Männergesangsvereine nach dem Zweiten Weltkrieg ergab sich in diesem Jahr nämlich die Notwendigkeit, einen Gemischten Chor aufzubauen. Seit 1960 trägt der Verein seinen heutigen Namen.