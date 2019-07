Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Gasflasche geriet aus ungeklärter Ursache in Brand © Feuerwehr Wolfsberg

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am heutigen Donnerstag um 10.30 Uhr in einer Fleischerei in Wolfsberg-Reding eine Gasflasche, die zum Flämmen verwendet wird, in Brand geraten. Die Feuerwehren St. Stefan, Wolfsberg, St. Margarethen und St. Johann in Reding wurden alarmiert.