Vier Menschen mussten am Mittwochabend nach Motorradunfällen in Kliniken eingeliefert werden © HERBERT PFARRHOFER

Gleich drei spektakuläre Motorradunfälle ereigneten sich am Mittwochabend: Um 18:30 Uhr lenkte ein deutscher Staatsangehöriger (54) sein Bike auf der Weißensee Straße (B 87) von Weibriach kommend in Richtung Weißensee. Am Kreuzberg in der Gemeinde Weißensee kam er in einer Rechtskurve wegen Split auf der Fahrbahn mit dem Motorrad ins Schleudern und überschlug sich. Der Lenker kam an der Straßenböschung zu liegen und erlitt schwere Verletzungen.