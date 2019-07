Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von links: Gemeinderat Karl Heinz Smole, Stadtrat Josef Steinkellner, Schlagholz, Straßenmeister Franz Schönhart und Baumeister Josef Gutschi © Stadtpresse

Die geplanten Maßnahmen im Bereich Feldweg in Wolfsberg standen vergangene Woche im Mittelpunkt einer Bürger-Informationsveranstaltung im SeneCura-Sozialzentrum in Neudau. Wie Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz mitteilte, werden hier insgesamt 235.000 Euro in die Straßensanierung, in verkehrsberuhigende Maßnahmen und in den Ausbau des Rad- und Gehwegenetzes investiert.