Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gelblich blüht die Sturzbach- Gämswurz © Umweltbüro

Die Koralpe mag in vielerlei Hinsicht bemerkenswert sein, aber in einer ganz besonders: Hier gedeihen und leben 18 verschiedene Pflanzen- und Tierarten, die es weltweit nur auf der Koralpe gibt. Eine davon ist die Sturzbach-Gämswurz, ein Endemit dieses Gebirgszuges. Endemiten sind weltweit nur in einem bestimmten Gebiet vorkommende Arten und zählen damit zu den größten Besonderheiten der heimischen Flora und Fauna.