Familie aus Polen war auf der A2 in Richtung Wien unterwegs, als das Fahrzeug zu brennen begann.

Zwei Feuerwehren mit 34 Helfern standen im Einsatz © Weichselbraun

Riesenglück hatte am Samstagabend eine Familie aus Polen, die auf der A2 in Richtung Wien unterwegs war. In Twimberg, Gemeinde Bad St. Leonhard bemerkte der Lenker, ein 43 Jahre alter Pole, kurz vor dem Parkplatz, dass Rauch aus dem Motorraum aufsteigt.