In einer Betriebshalle in Wolfsberg ist ein deutscher Arbeiter über eine Blechabdeckung gegangen. Diese brach, der Mann stürzte sechs Meter ab. Er wurde schwer verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Rettungshubschrauber flog den Verletzten nach Graz © Weichselbraun

Am Freitag früh führte ein 44-jähriger Arbeiter aus Deutschland auf dem Dach einer Betriebshalle eines holzverarbeitenden Betriebes in Wolfsberg Wartungsarbeiten durch. Dabei ging er mehrmals ungesichert über die Trapezblechabdeckung. Gegen 7.30 Uhr passierte es: Die Abdeckung brach plötzlich aus bisher unbekannter Ursache. Der Arbeiter stürzte aus einer Höhe von sechs Meter auf den Hallenboden und erlitt dabei schwere Verletzungen. Arbeitskollegen verständigten die Rettungskräfte. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er von der Besatzung der Rettungshubschraubers C 12 ins Klinikum nach Graz geflogen.