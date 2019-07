Stille Helden Lavanttal Johann Mayerhofer: "Ohne Ehrenamt geht etwas verloren"

Facebook

Bei der Feuerwehr hat Johann Mayerhofer aus Gräbern den Dienstgrad Hauptverwalter © Sandra Zarfl

Heuer feierte die Freiwillige Feuerwehr Gräbern ihr 90-jähriges Bestehen. Viel wird von den Florianijüngern geleistet. Darunter Hochwassereinsätze, Brände, Autobergungen sowie Traktor- oder Lastwagen-Abstürze. Seit 1968, also seit über 50 Jahren, ist Johann Mayerhofer Teil der Mannschaft. „Ich empfehle es jedem, ehrenamtlich zu arbeiten“, so Mayerhofer, der den Dienstgrad Hauptverwalter trägt: „Ansonsten geht etwas in der Gemeinschaft verloren“.