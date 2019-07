Schwerer Arbeitsunfall im Stadtteil Auen. Ein Industriestaubsauger fiel auf einer Baustelle in einen dreieinhalb Meter tiefen Schacht und traf einen 50-jährigen Arbeiter am Kopf.

Der Schwerverletzte wurde ins LKH Villach eingeliefert © Weichselbraun

Am Mittwoch gegen 08.00 Uhr war ein 50-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Wolfsberg auf einer Baustelle im Villacher Stadtteil Auen mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Diese Tätigkeiten führte er mit einem Industriestaubsauger in einem in einem rund 3,5 Meter tiefen Schacht durch.