Zugseil traf einen 56-Jährigen bei Holzbringungsarbeiten im Wald am Kopf. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus geflogen werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. © KK

Am Dienstag gegen 10 Uhr war ein 56-jähriger Serbe in einem Waldstück in Frantschach-St. Gertraud, Bezirk Wolfsberg, gemeinsam mit weiteren Mitarbeitern mit Holzbringungsarbeiten beschäftigt.