Martin Wunder wird als Auktionator durch die Fahrrad-Versteigerung führen © Bettina Friedl

"Wer bietet mehr?“, heißt es am Mittwoch, den 3. Juli, bei der Fahrrad-Versteigerung in Wolfsberg. All jene Räder, die nach der Verjährungsfrist vom Besitzer oder Finder nicht abgeholt wurden und im Fundamt verblieben sind, werden um 14 Uhr im Hof des Wasserwerkes hinter dem Bauhof versteigert. Am Mittwoch um 11 Uhr können die Fahrräder vorab besichtigt werden.