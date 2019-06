Fahrzeug wurde auf der Südautobahn quer über die zwei Fahrstreifen in die Betonleiteinrichtung geschleudert.

Die Familie aus Oberösterreich musste ins LKH Wolfsberg eingeliefert werden © Scheriau

Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich heute Mittag auf der A2-Südautobahn auf Höhe des Parkplatzes Sonnenturm in der Gemeinde Bad St. Leonhard. Ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung lenkte seinen PKW aus Graz kommend in Richtung Wolfsberg, als er am Anfang der Parkplatzeinfahrt frontal gegen ein angebrachtes Aufprallsystem mit Airbag stieß.