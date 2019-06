Samstagnachmittag wird der neue Skaterplatz in Wolfsberg offiziell eröffnet, mit einem Open-Air-Konzert und einem Skate-Contest.

Gernot Brandstätter, Leiter des Jugendzentrums, und sein Kollege David Schwarz im neuen Skatepark © Bettina Friedl

Der 22 Jahre alte Skaterplatz in Ritzing beim Hauptbahnhof in Wolfsberg wurde einer Generalsanierung unterzogen. „Die alten Rampen waren schon derart desolat, sodass es ein massiver Wunsch der Jugendlichen war, einen neuen Skatepark zu bekommen“, sagt Gernot Brandstätter, Leiter des Jugendzentrums in Wolfsberg. Das war Ende 2016. „Gott sei Dank hat die Politik den Wunsch der Jugendlichen ernst genommen und das Projekt umgesetzt“, fährt Brandstätter fort.