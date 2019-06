1999 hat der „Brauhof Franz Josef“ bei der Bäckerei Kraschowitz in der Herrengasse in Wolfsberg eröffnet. Das Jubiläum wird am Freitag und Samstag gefeiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Kraschowitz mit Lebensgefährtin Sonja Zechner werden beim Jubiläumsfest als „Sissy“ und „Franz Joseph“ zu erleben sein © Sandra Zarfl

Die seit 1923 bestehende Lavanttaler Traditionsbäckerei Kraschowitz hat Grund zu feiern. Vor 20 Jahren wurde der zugehörige „Brauhof Franz Josef“ in der Herrengasse in Wolfsberg eröffnet. „1999 haben wir in Kooperation mit Braumeister Hubert Moser in Anlehnung an große, bayrische Gaststätten aufgesperrt“, erzählt Josef Kraschowitz. Seit Beginn an werde auf Bierspezialitäten gesetzt. „Das ,Wolfsbräu’, ein in Niederösterreich naturgebrautes Bier, wird von uns als einzige Gaststätte im Bezirk angeboten“, so Kraschowitz.