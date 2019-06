Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Gastronomen Marco Raneg, Nadine Maurer, Dominic Himmel, Nico Grilz, Margot Nössler, Manuel Wutscher und Christoph Mellunig © Privat

Aufgrund der Baustelle am Hohen Platz wird es heuer in Wolfsberg kein Stadtfest geben. Seitens der Politik wurde angeregt, dass Wirte in Eigenregie ein „Bereichsfest“ veranstalten könnten. Das ist nun der Fall: Eine Truppe, bestehend aus mehreren Jungwirten, wird als Ersatz für das Stadtfest am 2. und 3. August das „Fest der jungen Wirte“ am Bleiweiß-Parkplatz veranstalten.