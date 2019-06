Zahlreiche Programmhöhepunkte bietet die „Lavantiade“ in St. Andrä. Darunter Konzerte, Ausstellungen und Kinovorstellungen. Am Donnerstag geht’s los.

Manfred Mörth, Marco Radl und Reinelde Kobold-Inthal präsentieren das Programm der „Lavantiade“ © Zarfl

Heuer veranstaltet der „Carinthische Sommer“ kein Programm in St. Andrä. Das ist aber kein Grund zur Traurigkeit. „Um das Kulturprogramm weiterzuführen und die Bevölkerung weiter mit Kultur zu verwöhnen, gibt es heuer die ,Lavantiade’“, so Stadträtin Reinelde Kobold-Inthal. Als Organisatoren fungieren das Kulturreferat, der Verein „Attraktives St. Andrä“, der Verein „Belebung in der Gemeinde“ und die Stadt.