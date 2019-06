Kleine Zeitung +

Kärnten und Osttirol Kärntner Hitzepol war Dienstag Dellach an der Drau

In einigen Teilen Europas dürfte in dieser Woche die 40-Grad-Marke geknackt werden. In Kärnten wurde am Dienstag in Dellach an der Drau 32,1 Grad gemessen. Land aktiviert Hitzeschutzplan.