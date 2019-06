Facebook

Lara Trinkl stieg mit gemischten Gefühlen in den Flieger, erfuhr in Maputo aber ein freundliches und warmes Aufgenommensein © Privat

Erst vor wenigen Tagen ist die Wolfsbergerin Lara Trinkl wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Die 20-jährige Lavanttalerin, die in Graz Deutsch und Sport studiert, hat drei Monate im afrikanischen Staat Mosambik verbracht, um dort den Ärmsten der Armen zu helfen. In der Hauptstadt Maputo versorgte sie Kinder mit Lebensmitteln und unterrichtete sie in Englisch.