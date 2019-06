Amerikanische Faulbrut Imker in Neuhaus von Bienenseuche betroffen

Bei den Bienen von drei Imkern wurde die amerikanische Faulbrut festgestellt. Sperrzonen sind eingerichtet, diese reichen bis in die Gemeinde Lavamünd.

Die Bakterien der Faulbrut werden durch Ammenbienen an die Larven verfüttert. Die Bienenbrut wird von Innen heraus getötet © dpa/dpaweb

Die bösartige amerikanische Faulbrut, eine Bienenseuche, bei der Bakterien die Brut der Honigbienen töten, wurde vor Kurzem in der Gemeinde Neuhaus festgestellt. Diese Krankheit ist bei der Bezirkshauptmannschaft anzeigepflichtig. Warum die Seuche ausgebrochen ist, ist unklar. „Imker geben regelmäßig Proben ab, die auf Spuren der amerikanischen Faulbrut untersucht werden. Bei einem Imker in der Gemeinde Neuhaus war die Brut befallen. Die Seuche kommt immer wieder in Kärnten vor, im Bezirk jetzt schon einige Jahre nicht mehr“, sagt Amtstierarzt Manfred Müller von der BH Völkermarkt.