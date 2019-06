Fünf Feuerwehren bei einem Brand in der Ortschaft Preims im Einsatz. Laut ersten Informationen steht bei einem Bauernhof ein Lager für Hackschnitzel in Brand.

Feuerwehreinsatz im Lavanttal © APA/GINDL

Großeinsatz für die Freiwilligen Feuerwehren in der Stadtgemeinde Wolfsberg: Am Mittwoch kurz nach 12 Uhr ist in der Ortschaft Preims ein Feuer ausgebrochen.