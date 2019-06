Facebook

Auf dem Hohen Platz sind die Bagger aufgefahren © KLZ

Seit Montag ist der Hohe Platz in Wolfsberg wegen Bauarbeiten gesperrt. Bis Freitag werden vorerst einmal Grabungsarbeiten für die Stadtwerke und „Kärnten Netz“ durchgeführt. Danach steht die Fertigstellung der Oberflächengestaltung auf dem Programm. Die Sperre wird bis 1. September dauern. Autofahrer müssen also Umwege in Kauf nehmen, Fußgänger dürfen den Hohen Platz passieren.

Mit der Sperre haben sich die Unternehmer ohnedies abgefunden. Sorgen bereitet ihnen aber die Zukunft, denn die Neugestaltung geht mit einer deutlichen Reduktion an Parkplätzen einher. Von den bisher 17 Parkflächen sollen dann nur mehr sieben bis acht zur Verfügung stehen. Darüber hinaus soll die Gratis-Parkdauer nach dem 1. September nur mehr 30 Minuten statt, wie bisher, eine Stunde betragen.

„Wir bemühen uns um eine gemeinsame Lösung mit der Stadtgemeinde“, sagt Ewald Luxbacher, Leiter der Wirtschaftskammer Bezirksstelle Wolfsberg. Einwände erhebt die Wirtschaftskammer dabei in erster Linie gegen die Parkpläne. „Wir wollen Gespräche führen, in denen es um Möglichkeiten für mehr Parkplätze am Hohen Platz beziehungsweise um Ersatzparkflächen geht. Auch die Gratis-Parkdauer sollte nach wie vor eine Stunde betragen“, sagt Luxbacher, der auf einen brauchbaren Konsens hofft.