Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz mit Christina Kulterer und Georg Niedersüß vor der neuen Hundewiese in der Schleifenstraße © Stadtpresse

Ein großer und schon länger gehegter Wunsch vieler Wolfsberger Hundefreunde geht nun in Erfüllung: Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz erzielte in Gesprächen mit der Geschäftsleitung der Firma Offner eine Einigung zur Pacht einer rund 4000 Quadratmeter großen Wiese im Bereich der Schleifenstraße in Stadtnähe – und zwar neben der Firma „Lavanttaler Edelstahltechnik“, gegenüber dem ehemaligen Tanzlokal „Webertoni“.