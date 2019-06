Wolfsberg Cessna-Pilot nach Absturz wohlauf

Eine Cessna 120 ist Sonntagnachmittag in St. Marein bei Wolfsberg abgestürzt. Der Pilot wurde schwer verletzt, ist aber stabil.

Die Untersuchungen zum Flugzeugabsturz in Wolfsberg laufen © Georg Bachhiesl

In der Ortschaft St. Marein (Gemeinde Wolfsberg) ist am Sonntag ein Kleinflugzeug - eine Cessna 120 - abgestürzt. Aus noch nicht geklärten Gründen konnte die Maschine nicht die vorgesehene Flughöhe erreichen, weshalb sich der 63-jährige Pilot aus dem Lavanttal entschloss, umzukehren. Dabei verlor die Maschine weiter an Höhe.