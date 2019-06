Facebook

Auf dieser Straße kam es zu dem Unglück © Bachhiesl

Eine tragische Verkettung unglücklicher Umstände kostete am Samstagnachmittag einem 35-jährigen steirischen Motorradfahrer das Leben. Der aus dem Bezirk Voitsberg stammende Mann war mit seinem Bike auf der Packer Bundesstraße unterwegs. In der Ortschaft Schönberg in der Gemeinde Bad St. Leonhard hatten starke Windböen einen rund 20 Zentimeter dicken Baum umgeweht.