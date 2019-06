Auf einer Gemeindestraße in St. Paul im Lavanttal stieß eine 15-jährige Mopdelenkerin gegen einen entgegenkommenden Kleintransporter. Das Mädchen wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Der Rettungshubschrauber C11 flog das verletzte Mädchen ins Klinikum © Weichselbraun

In einer Linkskurve auf einer Gemeindestraße in St. Paul im Lavanttal stieß am Freitag gegen 15.50 Uhr eine 15-jährige Lenkerin mit ihrem Moped gegen den entgegenkommenden Kleintransporter einer 58-jährigen Lenkerin aus dem Bezirk Wolfsberg.