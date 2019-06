Facebook

Das Fahrzeug war dem Abgrund nahe © FF Wolfsberg

Ein 74-jähriger Wolfsberger hatte am Freitag zu Mittag am Steuer seines Autos plötzlich gesundheitliche Probleme. Wegen dieses medizinischen Notfalls verlor der Lavanttaler die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pkw fuhr über einen Gehweg und durchbrach ein Glasgeländer im Bereich einer Tiefgaragenabfahrt. In der Folge blieb das Auto auf der Kante hängen und drohte mehrere Meter in die Abfahrt abzustürzen.