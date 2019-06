Gemeinde Wolfsberg will Eigeninitiativen von Wirten für „Bereichsfeste“ unterstützen. Für September ist ein Einweihungsfest des Hohen Platzes geplant.

Weil am Hohen Platz nicht gefeiert werden kann, gibt es kein Stadtfest in Wolfsberg © Bettina Friedl

Schon im Vorjahr hat es das traditionelle Stadtfest aufgrund der Bauarbeiten am Hohen Platz in Wolfsberg nicht gegeben. Stattdessen ging eine abgespeckte Version unter dem Namen „Zukunftsfest“ über die Bühne. Heuer wird es weder ein Stadtfest noch ein „Zukunftsfest“ geben. „Das Stadtfest in der bekannten Form kann es baustellenbedingt durchgehend von der Johann-Offner-Straße bis zum Weiher nicht geben.