Rund 1,3 Millionen Euro standen im Gemeinderat zur Verteilung. Der Großteil fließt in Straßensanierungen, aber auch kleinere Projekte stehen an.

Rund 780.000 Euro fließen in die Sanierung von Straßen in Wolfsberg © alphaspirit - Fotolia

Die Gemeinderatssitzung in Wolfsberg stand am Donnerstag ganz im Zeichen des ersten Nachtragsvoranschlages. Rund 1,3 Millionen Euro standen zur Verteilung – unter den Parteien herrschte Einstimmigkeit. Der Großteil, rund 780.000 Euro fließen in die Sanierung von Gemeindestraßen, weitere 270.000 Euro in laufende Erhaltungsmaßnahmen des 357 Kilometer weiten Straßennetzes. Immerhin herrscht teils dringender Sanierungsbedarf.