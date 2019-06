Facebook

Seit 2012 ist der Wolfsberger Jürgen Groß Mitglied der Bergrettung St. Andrä © KK/Privat

Einsatz auf der Koralpe am großen Speikkogel: Ein Tourengeher stürzte bei sehr schlechten Verhältnissen und setzte einen Notruf ab. Bei derartigen Einsätzen wird Jürgen Groß (41) als Einsatzleiter der Bergrettung St. Andrä alarmiert. Für mich ist es eine Lebenseinstellung, Menschen zu helfen, wo andere an ihre Grenzen stoßen“, sagt Groß, der seit 2012 Mitglied in der Bergrettung ist. Für den Einsatz verantwortlich zu sein bedeute für ihn: „Die Verletzten sowie die Mannschaft wieder gut nach Hause zu bringen.“