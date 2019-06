Facebook

Im Obstgarten des Klosters Maria Loreto ist das Zirkuszelt aufgebaut © KK/Alex Kaiser

Der Zirkus „Alex Kaiser“ gastiert Freitag heute bis Pfingstmontag in St. Andrä. Das Zirkuszelt ist im Obstgarten des Klosters Maria Loreto aufgestellt. Die Vorstellungen finden am Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 15 und um 19 Uhr sowie am Sonntag und Montag um 14 Uhr statt.