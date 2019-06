Facebook

Am späten Nachmittag entlud sich eine Gewitterzelle mit Starkregen und Hagelschlag über dem oberen Lavanttal. Im Auerlinggraben wurde die Gemeindestraße an einigen Stellen leicht vermurt. Der Straßenbelag trug Schäden davon. In Preitenegg gab es ebenfall durch Muren und kleine Überschwemmungen Behinderungen auf der Packer Straße. Im Einsatz standen die Feuerwehren Preitengg und Wolfsberg sowie die Straßenmeisterei.