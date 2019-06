Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

Am Mittwochabend veranstalteten rund 15 Bewohner eines Hauses in Lamm neben dem Tennisplatz ein Grillfest. Im Zuge eines plötzlich heranziehenden Gewitters schlug laut Aussagen von mehreren Personen in einer Entfernung von rund 50 Metern ein Blitz in den Boden ein.