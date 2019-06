Facebook

Eine Anlaufstelle für Frauen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden: Das ist nur ein Tätigkeitsfeld der Frauenservice- und Familienberatungsstelle in Wolfsberg. Kostenlos, anonym wird Hilfe geleistet und das bereits seit drei Jahrzehnten. Vor einem Jahr ist die zentrale Beratungsstelle von der Johann-Offner-Straße in die Hermann-Fischer-Straße 1 (in das „City Forum“-Gebäude) übersiedelt.