Am 16. Mai 1959 haben Maria und Josef Jantschgi aus St. Marein in Wolfsberg geheiratet. Nun haben sie ihre "Diamantene Hochzeit" gefeiert.

Haben „Diamantene Hochzeit“ gefeiert: Maria und Josef Jantschgi © KK/Privat

Seit Jahrzehnten gehen Maria und Josef Jantschgi aus St. Marein gemeinsam durch dick und dünn. Am 16. Mai 1959, also vor 60 Jahren, haben die beiden in der Markuskirche in Wolfsberg den Bund fürs Leben geschlossen. Nun hat das Ehepaar im Kreise ihrer Familie die „Diamantene Hochzeit“ in der Pfarrkirche St. Martin im Granitztal gefeiert.