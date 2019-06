Einbrecherbande versuchte in Wolfsberg in einen Lebensmittelmarkt einzubrechen. Ihr Ziel war der Bankomat. Ein Mann wurde verhaftet. Zwei weitere Männer sind auf der Flucht.

Das Fluchtauto, das beschlagnahmt wurde. © Bachhiesl

Ziemlich genau vor einem Jahr suchten Bankomatknacker einen Supermarkt in Wolfsberg auf. Sie drangen in das Foyer ein. Dort versuchten die Täter den Bankomaten, der im Eingangsbereich steht, abzutransportieren. Sie banden einen Gurt um den Geldautomaten und befestigten ihn am Auto. Dann sind sie mit dem Wagen losgefahren, um den Bankomaten aus der Verankerung zu reißen. Weil die Alarmanlage los ging, flüchteten die Männer.