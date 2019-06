Eine Einbrecherbande versuchte in den Morgenstunden in einen Lebensmittelmarkt einzubrechen. Ein Mann wurde verhaftet. Zwei weitere Männer sind auf der Flucht. Fahndung läuft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Tatfahrzeug wurde sichergestellt. Die Männer sind auf der Flucht. © Bachhiesl

Im Raum Wolfsberg läuft derzeit eine Fahndung nach Einbrechern. Das gab die Polizei am Dienstag gegen 8.30 Uhr bekannt. "Die Bevölkerung wird ersucht, verdächtige Wahrnehmungen umgehend an die Polizei Wolfsberg mitzuteilen", heißt es in der Aussendung der Polizei. Am Dienstag gegen 1 Uhr wollten mehrere Männer in einen Supermarkt am Stadtrand von Wolfsberg einbrechen. Vermutlich hatten sie es auf einen Bankomaten im Foyer abgesehen. Doch ein Zeuge beobachtete die Täter und alarmierte die Polizei. Kurz bevor die Ermittler am Tatort waren, flüchteten die Einbrecher.

Auf Grund von Zeugenaussagen kann man von drei männlichen Tatverdächtigen ausgehen. Im Zuge der Fahndung wurde bisher eine männliche Person, georgischer Staatsbürger, im Bereich der Autobahnauffahrt Wolfsberg Süd, im Kreisverkehr, festgenommen sowie ein Täterfahrzeug sichergestellt, gibt die Polizei bekannt. Die Männer dürften nun zu Fuß auf der Flucht sein.

Ziemlich genau vor einem Jahr suchten Bankomatknacker schon einmal diesen Supermarkt in Wolfsberg auf. Sie drangen in das Foyer ein. Dort versuchten die Täter den Bankomaten, der im Eingangsbereich steht, abzutransportieren. Sie banden einen Gurt um den Geldautomaten und befestigten ihn am Auto. Dann sind sie mit dem Wagen losgefahren, um den Bankomaten aus der Verankerung zu reißen. Weil die Alarmanlage los ging, flüchteten die Männer.

Flüchtige Täter, Polizei warnt

Bei den zwei männlichen Tatverdächtige, die derzeit noch auf der Flucht, könne nicht ausgeschlossen werden, dass diese noch ein Fluchtfahrzeug stehlen. Das gab die Polizei bekannt.

Polizei Wolfsberg

059133/2160