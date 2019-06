Auf mehreren Bauernhöfen konnten sich Besucher am Wochenende einen Blick verschaffen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Hof von Familie Schönhart vulgo Stroppl in Forst wurde zum „Tag der offenen Stalltüre“ geladen © Georg Bachhiesl

Im Rahmen der Woche der Landwirtschaft hat „Berglandmilch Kärnten“ am Wochenende an mehreren Bauernhöfen den „Tag der offenen Stalltüre“ gestaltet. Unter anderem bei Matthias und Daniela Schönhart vulgo Stroppl in Forst. Den ganzen Tag über konnte man den Stall besichtigen und den Landwirten bei der Stallarbeit zusehen. Für die Bewirtung sorgte die Bauernschaft St. Margarethen, Mitglieder der Molkereigenossenschaft und der Berglandmilch sorgten für die Verkostung eigener Käse- und Milchprodukte.